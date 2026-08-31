American Overseas Group Aktie
WKN DE: A1JRTV / ISIN: BMG546241123
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31.08.2026 16:10:01
Shankar Ram Liquidates 2,000 UMB Financial Shares
Shankar Ram, Chief Financial Officer, reported a sale of 2,000 shares of UMB Financial (NASDAQ:UMBF) on Aug. 17, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($151.61); post-transaction value based on Aug. 17, 2026, market close ($151.95).UMB Financial is a regional financial services provider with $10.9 billion in market capitalization and $2.8 billion in TTM revenue, serving as a significant player in the commercial banking sector. The company's strategic positioning emphasizes specialized lending capabilities and comprehensive business solutions that differentiate it within the regional banking landscape. With a diversified commercial banking platform and established client relationships, UMB Financial maintains competitive advantages through its specialized financing expertise and integrated service offerings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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