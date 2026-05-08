Shankara Building Products: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shankara Building Products stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 3,03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Shankara Building Products mit einem Umsatz von insgesamt 3,41 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 79,23 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,58 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Shankara Building Products ein Gewinn pro Aktie von 31,92 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Shankara Building Products im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 76,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,64 Milliarden INR im Vergleich zu 56,97 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at