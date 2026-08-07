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07.08.2026 06:31:29
Shankara Building Products stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shankara Building Products präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,36 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Shankara Building Products im vergangenen Quartal 3,50 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 78,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shankara Building Products 16,44 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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