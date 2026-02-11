Shankara Building Products: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shankara Building Products hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shankara Building Products ein EPS von 7,29 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 70,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,20 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 14,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

