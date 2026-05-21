Shankara Buildpro stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shankara Buildpro lud am 19.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 52,77 INR beziffert, während im Vorjahr -38,200 INR je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at