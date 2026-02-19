SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
|
19.02.2026 14:33:07
Shannon River Trims IDCC Shares Worth $44.3 Million, According to Recent SEC Filing
On February 13, 2026, Shannon River Fund Management LLC disclosed it sold 125,230 shares of InterDigital (NASDAQ:IDCC), an estimated $44.28 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated February 13, 2026, Shannon River Fund Management LLC sold 125,230 shares of InterDigital during the fourth quarter. The estimated transaction value is $44.28 million, based on the average closing price for the quarter. The fund’s position in InterDigital dropped from 9.9% of assets under management to 2.67%, with a period-end value of $17.03 million. The net change in position value for the quarter was $44.67 million.This was a significant reduction, with InterDigital now representing 2.67% of the fund’s 13F assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!