SHANON: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SHANON hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

SHANON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,57 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,86 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,96 Prozent zurück. Hier wurden 642,9 Millionen JPY gegenüber 931,1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -15,980 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SHANON ein EPS von -31,970 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,55 Prozent auf 2,74 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at