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27.05.2026 06:31:29
Shantai Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shantai Industries präsentierte in der am 25.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,74 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,110 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Shantai Industries 15,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 78,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 72,4 Millionen INR umgesetzt worden.
Shantai Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 8,760 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,410 INR je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 51,55 Prozent auf 98,12 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 202,50 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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