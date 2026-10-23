Shantai Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shantai Industries hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,140 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 99,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,2 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at