Shanthi Gears gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shanthi Gears lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,12 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanthi Gears 2,93 INR je Aktie verdient.

Shanthi Gears hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,99 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Shanthi Gears 12,52 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Shanthi Gears im vergangenen Geschäftsjahr 5,19 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanthi Gears 6,05 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at