Shanthi Gears mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanthi Gears veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,28 INR, nach 2,96 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,15 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,35 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at