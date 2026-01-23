Shanthi Gears: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shanthi Gears präsentierte am 22.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shanthi Gears 3,43 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,83 Prozent auf 1,17 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,58 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at