Shanthi Gears stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanthi Gears hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,80 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,32 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 14,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanthi Gears 1,55 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at