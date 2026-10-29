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29.10.2026 06:31:29
Shanthi Gears stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shanthi Gears hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 2,05 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanthi Gears 2,80 INR je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Shanthi Gears mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 2,97 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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