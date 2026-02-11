Shanti Educational Initiatives legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanti Educational Initiatives veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Shanti Educational Initiatives vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 71,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 205,5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 58,3 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at