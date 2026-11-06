Shanti Educational Initiatives präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanti Educational Initiatives hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 87,4 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 23,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,2 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at