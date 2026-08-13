Shanti Educational Initiatives: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanti Educational Initiatives hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Mit einem EPS von 0,18 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Shanti Educational Initiatives mit 0,180 INR je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz lag bei 163,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 7,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 151,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at