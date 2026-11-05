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05.11.2026 06:31:28
Shanti Gold International legte Quartalsergebnis vor
Shanti Gold International hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 3,99 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,30 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Shanti Gold International 7,46 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 73,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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