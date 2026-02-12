Shanti Gold International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanti Gold International hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 6,30 INR sowie einen Umsatz von 6,37 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at