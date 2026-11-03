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03.11.2026 06:31:28
Shanxi Antai Group präsentierte Quartalsergebnisse
Shanxi Antai Group hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanxi Antai Group ein EPS von -0,060 CNY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanxi Antai Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,29 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,40 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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