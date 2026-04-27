Shanxi Antai Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanxi Antai Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,73 Prozent auf 1,23 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,04 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at