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31.08.2026 06:31:29
Shanxi Coal International Energy Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Shanxi Coal International Energy Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,29 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanxi Coal International Energy Group 0,200 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 5,39 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,16 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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