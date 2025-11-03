|
Shanxi Coal International Energy Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shanxi Coal International Energy Group hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Shanxi Coal International Energy Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,400 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Shanxi Coal International Energy Group im vergangenen Quartal 5,67 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanxi Coal International Energy Group 7,91 Milliarden CNY umsetzen können.
