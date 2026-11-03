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03.11.2026 06:31:28

Shanxi Coal International Energy Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanxi Coal International Energy Group hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,67 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,17 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at

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