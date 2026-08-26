Shanxi Coking Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanxi Coking Group äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,64 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at