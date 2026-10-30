Shanxi Coking Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanxi Coking Group hat am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,03 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanxi Coking Group einen Gewinn von 0,010 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,96 Milliarden CNY – ein Plus von 44,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanxi Coking Group 1,35 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at