Shanxi Coking Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanxi Coking Group veröffentlichte am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,60 Prozent auf 1,58 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,67 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at