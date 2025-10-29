Shanxi Coking Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanxi Coking Group stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanxi Coking Group 0,030 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,65 Prozent auf 1,35 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,50 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at