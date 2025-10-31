Shanxi Huaxiang Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shanxi Huaxiang Group A präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,01 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 854,3 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

