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24.04.2026 06:31:29
Shanxi Huaxiang Group A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Shanxi Huaxiang Group A hat am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Shanxi Huaxiang Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,270 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,05 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 975,5 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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