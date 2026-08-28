Shanxi Huaxiang Group A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanxi Huaxiang Group A hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,300 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,15 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanxi Huaxiang Group A einen Umsatz von 1,00 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at