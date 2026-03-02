|
02.03.2026 06:31:29
Shanxi Huaxiang Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Shanxi Huaxiang Group A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanxi Huaxiang Group A 0,260 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 1,15 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanxi Huaxiang Group A 1,04 Milliarden CNY umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,11 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 1,05 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,14 Prozent auf 4,13 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,82 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!