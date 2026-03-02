Shanxi Huaxiang Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanxi Huaxiang Group A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanxi Huaxiang Group A 0,260 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 1,15 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanxi Huaxiang Group A 1,04 Milliarden CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,11 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 1,05 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,14 Prozent auf 4,13 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,82 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

