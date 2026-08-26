Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture im vergangenen Quartal 2,38 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture 1,86 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at