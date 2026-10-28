Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,59 Milliarden CNY – ein Plus von 41,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture 1,84 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at