Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,100 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 37,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,94 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,84 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at