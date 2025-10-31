Shanxi LuAn Environmental Energy Development: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shanxi LuAn Environmental Energy Development ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanxi LuAn Environmental Energy Development die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 CNY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanxi LuAn Environmental Energy Development in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,03 Milliarden CNY im Vergleich zu 8,99 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at