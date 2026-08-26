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26.08.2026 06:31:28
Shanxi LuAn Environmental Energy Development informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shanxi LuAn Environmental Energy Development präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,35 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 CNY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,75 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanxi LuAn Environmental Energy Development einen Umsatz von 7,10 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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