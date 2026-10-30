Shanxi LuAn Environmental Energy Development präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanxi LuAn Environmental Energy Development äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 CNY gegenüber 0,070 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,18 Milliarden CNY – ein Plus von 2,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanxi LuAn Environmental Energy Development 7,03 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at