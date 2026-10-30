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30.10.2026 06:31:28
Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 2,38 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,11 Prozent zurück. Hier wurden 7,34 Milliarden CNY gegenüber 8,96 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,90 CNY geschätzt. Der Umsatz war auf 7,40 Milliarden CNY geschätzt worden.
Redaktion finanzen.at
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