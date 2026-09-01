Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory lud am 31.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,87 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory einen Gewinn von 1,52 CNY je Aktie eingefahren.

Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,12 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,44 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,84 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 6,61 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at