Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,41 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,45 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,68 Prozent auf 14,92 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,52 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,77 CNY geschätzt. Der Umsatz war auf 14,92 Milliarden CNY geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at