Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,740 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,79 Milliarden CNY – ein Plus von 24,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory 4,65 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,450 CNY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 5,56 Milliarden CNY gesehen hatten.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 10,04 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 10,04 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,80 Prozent auf 31,91 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 30,16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 9,99 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 38,25 Milliarden CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at