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27.08.2026 06:31:29
Shapir Engineering and Industry: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shapir Engineering and Industry hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,30 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shapir Engineering and Industry 0,130 ILS je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,98 Prozent auf 1,68 Milliarden ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,39 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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