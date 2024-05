Shapir Engineering and Industry öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shapir Engineering and Industry gab am 28.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,140 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,12 Milliarden ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,25 Milliarden ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at