Shapir Engineering and Industry: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shapir Engineering and Industry äußerte sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shapir Engineering and Industry im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,56 Milliarden ILS. Im Vorjahresviertel waren 1,37 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at