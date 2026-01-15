Sharad Fibres Yarn Processors gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sharad Fibres Yarn Processors lud am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Sharad Fibres Yarn Processors hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,34 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,280 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,9 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4880,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sharad Fibres Yarn Processors einen Umsatz von 0,4 Millionen INR eingefahren.

