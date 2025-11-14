Sharad Fibres Yarn Processors informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sharad Fibres Yarn Processors hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,36 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at