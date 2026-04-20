Sharad Fibres Yarn Processors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sharad Fibres Yarn Processors hat am 17.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,73 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,510 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 24,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,970 INR gegenüber -0,760 INR im Vorjahr verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2822,89 Prozent auf 48,52 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,66 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at