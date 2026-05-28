28.05.2026 06:31:29

Sharat Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sharat Industries hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,02 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sharat Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,17 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 24,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 939,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,06 INR. Im letzten Jahr hatte Sharat Industries einen Gewinn von 3,04 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sharat Industries 5,25 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,65 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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