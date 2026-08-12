Sharat Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sharat Industries veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,60 INR. Im letzten Jahr hatte Sharat Industries einen Gewinn von 1,39 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,15 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,20 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at